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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24665

Обвиняемый в изнасиловании в Сумах может скрыться (видео)

Об этом в интервью заявила пострадавшая девушка.

Речь идет о событии, которое произошло 8 марта 2019 года, когда несовершеннолетний напал на 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы поздно вечером, зверски избил ее, и, угрожая убить, изнасиловал. Личность подозреваемого быстро установили, сейчас идет суд, но продвигается очень медленно.

А тем временем обвиняемый все еще практически на свободе - домашний арест он периодически безнаказанно игнорирует.

Пострадавшая рассказала о нынешнем положении вещей в этом деле, пишет zmist.media.

Право Владислав Кривошей
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