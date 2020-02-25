Обвиняемый в изнасиловании в Сумах может скрыться (видео)

Речь идет о событии, которое произошло 8 марта 2019 года, когда несовершеннолетний напал на 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы поздно вечером, зверски избил ее, и, угрожая убить, изнасиловал. Личность подозреваемого быстро установили, сейчас идет суд, но продвигается очень медленно.
А тем временем обвиняемый все еще практически на свободе - домашний арест он периодически безнаказанно игнорирует.
Пострадавшая рассказала о нынешнем положении вещей в этом деле, пишет zmist.media.
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