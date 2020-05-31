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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:08176

На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области

Сегодня, 13 июня, прошли матчи ¼ финала Кубка Сумской области по футболу.

ФК «Кролевец» (Кролевец) 1:3 «Тростянец» (Тростянец)

Голы: Лобаш, 36 – Мигаль, 10, Чухненко, 65, Слипухин, 89

ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 «Нефтяник» (Ахтырка)

Голы: Зенченко, 12, Душин, 68

«Колос» (Севериновка) 2:1 ОТ «Украина-Аграрная» (Токари)

Голы: Бабынин, 83, Прощенко, 96 - Катеринин, 7

Победители вышли в полуфинал. Также там уже краснопольский «Явор», сообщает сайт АФСО.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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