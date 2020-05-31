На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области

ФК «Кролевец» (Кролевец) 1:3 «Тростянец» (Тростянец)
Голы: Лобаш, 36 – Мигаль, 10, Чухненко, 65, Слипухин, 89
ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 «Нефтяник» (Ахтырка)
Голы: Зенченко, 12, Душин, 68
«Колос» (Севериновка) 2:1 ОТ «Украина-Аграрная» (Токари)
Голы: Бабынин, 83, Прощенко, 96 - Катеринин, 7
Победители вышли в полуфинал. Также там уже краснопольский «Явор», сообщает сайт АФСО.
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