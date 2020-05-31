Сегодня пройдет финал Кубка Сум по футзалу (трансляция) Сегодня, 14 июня, в Сумах официально закончится зимний сезон Ассоциации футзала Сумщины.

Эпидемия коронавируса настолько сдвинула планы команд, организаторов и болельщиков, что сезон мы вынуждены завершать уже в середине первого месяца лета. Сегодня роменский «Рятувальник» и сумской «Lex-VSK-СумБуд» разыграют последний трофей сезона.

Игра начнется в 13.00 в манеже без зрителей.