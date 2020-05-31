7 новых случаев коронавируса на Сумщине, в Украине – 648 На утро 14 июня в Украине подтверждено 31154 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

На Сумщине зафиксировано 7 новых новых случаев, всего – 215. За сутки никто не выздоровел (таких по-прежнему 163), лечатся 47. Умерло 5.

В Украине за сутки 648 новых случаев, умерло 9 человек (всего 889), вылечилось 106 (всего 14082), лечатся 16183.