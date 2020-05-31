7 новых случаев коронавируса на Сумщине, в Украине – 648

На Сумщине зафиксировано 7 новых новых случаев, всего – 215. За сутки никто не выздоровел (таких по-прежнему 163), лечатся 47. Умерло 5.
В Украине за сутки 648 новых случаев, умерло 9 человек (всего 889), вылечилось 106 (всего 14082), лечатся 16183.
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