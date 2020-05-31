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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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7 новых случаев коронавируса на Сумщине, в Украине – 648

На утро 14 июня в Украине подтверждено 31154 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

На Сумщине зафиксировано 7 новых новых случаев, всего – 215. За сутки никто не выздоровел (таких по-прежнему 163), лечатся 47. Умерло 5.

В Украине за сутки 648 новых случаев, умерло 9 человек (всего 889), вылечилось 106 (всего 14082), лечатся 16183.

Общество Коронавирус
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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