На Сумщине расширилась география коронавируса

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 7 человек (Суми - 2, Тростянец - 4, Путивльский район - 1).
Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 163 человека.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 59 случаев заболевания (42 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 5 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 14 (14), Тростянецкий район – 16 (2 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (2), г. Глухов – 5 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (1), Путивльский район – 1 (0 ).
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