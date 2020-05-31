На Сумщину приехал министр Олег Немчинов Сегодня, 14 июня, на Сумщине с рабочей поездкой находится министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

О том, какова цель его визита, чиновник сам сообщил в Фейсбуке.

«Воскресное утро начал с рабочего визита в Сумскую область. В планах пообщаться с представителями местной власти, посещение международного пункта пропуска автомобильного сообщения «Юнаковка» и ознакомление с практическим применением электронного сервиса «Дій вдома» на территории области, ознакомление с проектами строительства ГП «Сумщина туристическая» и будущего строительства объекта «Биатлонный комплекс класса «А». Также планируется посещение урочища «Нескучное» и КУ Тростянецкой городского совета «Академия спорта». В завершение - общение с громадой г. Лебедин и Лебединского района по проблемным вопросам нового административно-территориального устройства», - написал г-н Немчинов.