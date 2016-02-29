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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отдыхающий спас тонущую женщину

13 июня в 19:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение необходимости оказания помощи - на озере Чеха в Сумах тонула женщина.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, по предварительным данным, 35-летнюю женщину спас на надувном матрасе другой отдыхающий. На место происшествия были вызваны врачи, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.

Спасатели благодарны неравнодушному гражданину, благодаря которому удалось предотвратить трагедию, и призывают жителей области строго соблюдать требования безопасности во время отдыха на водных объектах: ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах, следить друг за другом, не заплывать слишком далеко от берега и не оставлять детей без присмотра! Подчеркиваем, с начала года на водоемах Сумщины погибло 18 человек. Только в июне водная стихия унесла жизни уже 8 человек, среди них двое детей 2004 и 2006 г.р., сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасение утопающего
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