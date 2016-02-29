В Сумах отдыхающий спас тонущую женщину

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как было установлено, по предварительным данным, 35-летнюю женщину спас на надувном матрасе другой отдыхающий. На место происшествия были вызваны врачи, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.
Спасатели благодарны неравнодушному гражданину, благодаря которому удалось предотвратить трагедию, и призывают жителей области строго соблюдать требования безопасности во время отдыха на водных объектах: ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах, следить друг за другом, не заплывать слишком далеко от берега и не оставлять детей без присмотра! Подчеркиваем, с начала года на водоемах Сумщины погибло 18 человек. Только в июне водная стихия унесла жизни уже 8 человек, среди них двое детей 2004 и 2006 г.р., сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Сегодня, 14 февраля, в 13:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Ромны на р. Сула...
9 января в 18:25 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Лебедин на озере Лебединском тонет...
Глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин за мужество и героизм, проявленные при спасении детей на водоеме, активную общественную позицию вручил...
25 апреля в рамках проведения Недели знаний безопасности жизнедеятельности в плавательном бассейне СумГУ состоялись городские детские соревнования по спасению на...
28 февраля пренебрежение требованиями безопасности на льду едва не привело к трагедии....