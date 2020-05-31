Кубок Сум по футзалу выиграли роменчане Сегодня, 14 июня, прошел заключительный матч зимнего сезона Ассоциации футзала Сумщины.

В финале кубка города встретились роменский «Рятувальник» и сумской «Lex-VSK-СумБуд». Подопечные Игоря Саливона уверенно разобрались с соперником, сообщает сайт АФС.

«Рятувальник» — «Lex-VSK-СумБуд» — 9:3

«Рятувальник»: Паламарчук (Царицын) — Вл. Радченко, Носок, Кончаков, Прокопчук, Бабынин, Чухненко, Завгородний, Колесник, Анцыбор, Лойко, Баранник, Гайван.

«Lex-VSK-СумБуд»: Деревянко — Пархоменко, Борищик, Торба, И. Луценко, Дм. Луценко, Атаманюк, Елшанский, Захарченко, Шелест, Ханюков.

Голы: Бабынин, 11, 13, Анцыбор, 15 (с пенальти), Гайван, 18, 26, Чухненко, 18, 24, Завгородний, 33, Атаманюк, 38 (в свои ворота) — Елшанский, 25 (с пенальти), Борищик, 49, Атаманюк, 49.