В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук

Об этом в Фейсбуке сообщил вр.и.о. главы Путивльской райгосадминистрации Михаил Биряк.
По его словам, подтвердили COVID-19 у жительницы села Вязенка. На самочувствие парень не жаловался, поэтому болезнь могла протекать бессимптомно.
«Круг контактных лиц установлен, их предупредили и попросили соблюдать режим самоизоляции», - говорится в сообщении.
Напомним: за субботу в Сумской области обнаружили коронавирус у семи человек. В общем коронавирус подтвердили у 215 человек, 5 человек - умерли, 163 – выздоровели, пишет UA:СУМИ.
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