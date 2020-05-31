В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук В Путивльском районе на Сумщине, коронавирусом женщину, вероятно, заразил внук, который две недели был вместе с ней на самоизоляции после приезда в село.

Об этом в Фейсбуке сообщил вр.и.о. главы Путивльской райгосадминистрации Михаил Биряк. По его словам, подтвердили COVID-19 у жительницы села Вязенка. На самочувствие парень не жаловался, поэтому болезнь могла протекать бессимптомно. «Круг контактных лиц установлен, их предупредили и попросили соблюдать режим самоизоляции», - говорится в сообщении. Напомним: за субботу в Сумской области обнаружили коронавирус у семи человек. В общем коронавирус подтвердили у 215 человек, 5 человек - умерли, 163 – выздоровели, пишет UA:СУМИ.