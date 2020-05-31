Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:16307

В Глухове пьяный водитель устроил ночное ралли

В ночь с 13 на 14 июня в Глухове возле арки был задержан водитель Ауди.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии, пытался скрыться от полиции. Для перехвата были задействованы два патрульных авто. По словам очевидцев событий, пьяный водитель буквально вываливался из-за руля.

Напоминаем, за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф по ст. 130 КУоАП Украины. Его размер зависит от повторности правонарушения.

Также, водителям стоит помнить, что с 01.07.2020, согласно Закону № 321-IX, за вождение в пьяном виде наступает уголовная ответственность по ст. 286-1 УК. необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Она предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн и лишение прав на срок до 3 лет, пишет Глухов.инфо.

Право
view counter

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 10:30
В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео)
Сегодня 21:26
В Глухове пьяный водитель устроил ночное ралли
Сегодня 21:16
В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук
Сегодня 21:06
Кубок Сум по футзалу выиграли роменчане
Сегодня 16:44
В Сумах отдыхающий спас тонущую женщину
Сегодня 16:13
На Сумщину приехал министр Олег Немчинов
Сегодня 13:00
В каком состоянии сейчас Студенческий пляж в Сумах, на который потратили 4 млн грн (видео)
Сегодня 10:26
7 новых случаев коронавируса на Сумщине, в Украине – 648
Сегодня 10:01
Сегодня пройдет финал Кубка Сум по футзалу (трансляция)
Сегодня 07:57
В Сумах возле заправки загорелся автомобиль
Вчера 21:33
На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области
Вчера 21:08
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.