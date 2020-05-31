В Глухове пьяный водитель устроил ночное ралли

Напоминаем, за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф по ст. 130 КУоАП Украины. Его размер зависит от повторности правонарушения.

Также, водителям стоит помнить, что с 01.07.2020, согласно Закону № 321-IX, за вождение в пьяном виде наступает уголовная ответственность по ст. 286-1 УК. необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Она предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн и лишение прав на срок до 3 лет, пишет Глухов.инфо.