В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео) 13 июня в 21:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи на ул. Водников (в районе Барановки) в Сумах.

По предварительным данным, ВАЗ-2101 мог скатиться со склона в пруд.

На место вызова прибыли отделения группы специальной пожарной техники на специальном аварийно-спасательном автомобиле среднего класса и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, задней частью авто находилось на склоне, а внутри находился водитель, который постоянно держал ногу на педали тормоза. Также правое переднее колесо подпирал кирпич, который подставил товарищ водителя, который находился снаружи.

Спасатели установили противооткатные опоры под колеса легковушки и с помощью лебедки спецавтомобиля на базе Volkswagen Crafter вытащили легковушку на безопасное место.

Всего в операции было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.