В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео)

По предварительным данным, ВАЗ-2101 мог скатиться со склона в пруд.
На место вызова прибыли отделения группы специальной пожарной техники на специальном аварийно-спасательном автомобиле среднего класса и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как было установлено, задней частью авто находилось на склоне, а внутри находился водитель, который постоянно держал ногу на педали тормоза. Также правое переднее колесо подпирал кирпич, который подставил товарищ водителя, который находился снаружи.
Спасатели установили противооткатные опоры под колеса легковушки и с помощью лебедки спецавтомобиля на базе Volkswagen Crafter вытащили легковушку на безопасное место.
Всего в операции было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.