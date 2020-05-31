Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:26198

В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео)

13 июня в 21:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи на ул. Водников (в районе Барановки) в Сумах.

По предварительным данным, ВАЗ-2101 мог скатиться со склона в пруд.

На место вызова прибыли отделения группы специальной пожарной техники на специальном аварийно-спасательном автомобиле среднего класса и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, задней частью авто находилось на склоне, а внутри находился водитель, который постоянно держал ногу на педали тормоза. Также правое переднее колесо подпирал кирпич, который подставил товарищ водителя, который находился снаружи.

Спасатели установили противооткатные опоры под колеса легковушки и с помощью лебедки спецавтомобиля на базе Volkswagen Crafter вытащили легковушку на безопасное место.

Всего в операции было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса
Сегодня 10:30
В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео)
Сегодня 21:26
В Глухове пьяный водитель устроил ночное ралли
Сегодня 21:16
В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук
Сегодня 21:06
Кубок Сум по футзалу выиграли роменчане
Сегодня 16:44
В Сумах отдыхающий спас тонущую женщину
Сегодня 16:13
На Сумщину приехал министр Олег Немчинов
Сегодня 13:00
В каком состоянии сейчас Студенческий пляж в Сумах, на который потратили 4 млн грн (видео)
Сегодня 10:26
7 новых случаев коронавируса на Сумщине, в Украине – 648
Сегодня 10:01
Сегодня пройдет финал Кубка Сум по футзалу (трансляция)
Сегодня 07:57
В Сумах возле заправки загорелся автомобиль
Вчера 21:33
На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области
Вчера 21:08
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.