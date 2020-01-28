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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумытеплоэнерго» связано с громким делом о взятке на 6 млн долларов?

Задержание топ-налоговика с рекордной взяткой в Киеве поставило под удар коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко.

Речь идет о первом замначальника управления ГФС в столице Николае Ильяшенко. По данным следствия, он передал сумку с 6 млн долларов для руководства НАБУ и САП в обмен на закрытие уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК. Эту взятку уже называют самой рекордной в Европе, пишет 368.media.

Редакция 368.media   попыталась выяснить, как Ильяшенко насобирал такую крупную сумму и оказалось, что он входит в группу чиновников, которые содействуют работе бизнеса экс-нардепов Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко.  По нашим данным вместе с налоговиком детективы задержали и некую Елену Мазурову — бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры Кононенко. Они связаны между собой серией коррупционных схем.

Речь идет о выводе денег через подконтрольные ТЭЦ (ООО «ТехНова», ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Черкасское химволокно»)  — нелегальная схема приносит по 10 млн гривен в месяц. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета  украли по данным следствия более трех миллиардов гривен!

Первая схема связана с поставками угля. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Не забывали и о «заработке» на незаконных тендерах по обслуживанию теплоцентралей.

Кроме этого, на протяжении ТЭЦ Шкрибляка активно выводили оборотные средства с расчетных счетов ООО «ТехНова» (Черниговская ТЕЦ), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЕЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЕЦ) и ПАТ «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЕЦ). Перечисления шли на расчетные счета подконтрольных фирм. Директора ТЭЦ в тот период как раз подписали с «Альфа-Банком» кредитные договора на общую сумму свыше 500 млн гривен. Эти кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство» (одна ТЭЦ поручается за вторую, вторая за третью и т.д. — Ред.)

Далее была создана управляющая компания, которую возглавила Елена Мазурова, бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры Кононенко.  Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство». Кроме того, к ней стекались данные о выполнении бюджетов ТЭЦ, о работе участвующих в схеме фиктивных украинских предприятий, а также о поставках природного газа на ТЭЦ.

Мазурова отслеживает все поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчетные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счет незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Кроме того, на Мазурову возложили координацию работы по «оптимизации» налогообложения дочерних компаний и ТЭЦ, с этой целью она неоднократно лично встречалась с руководством ГФС Украины и ее структурных подразделений, договариваясь об «управляемых» проверках подконтрольных ТЭЦ и фирм с целью минимизации финансовых санкций.

Как Мазурова связана с налоговиками? Все предельно просто. Через свою подругу, и.о. начальника ГНС Киева Злату Лагутину, она контактирует  с и.о. главы Офиса крупных плательщиков Нонной Багмет. Багмет также получала указания от главы ГНС Сергея Верланова, с которым лично договаривался Сергей Мищенко. Именно тут и важна роль Ильяшенко, о которым мы писали в начале нашего материала.

Налоговики предоставляют участникам схемы все инструменты для вывода и обналичивания средств — Николай Иляшенко, в частности, предоставлял реквизиты компаний-нерезидентов, на расчетные счета которых выводили деньги.

Группа чиновников защищают все ТЭЦ от реальных налоговых проверок. Чиновникам важно, чтобы все проверки прошли без проблем — «инструменты» для оптимизации налогов, скруток, конвертации и т.п. для схем Шкрибляка-Кононенко предоставляют именно они, за что получают процент от сумм. В связи с этим, а также благодаря связям в Офисе генпрокурора и СБУ, где схему прикрывали глава департамента надзора в уголовном производстве Владимир Бедрикивский и глава департамента по расследованию в сфере экономики Владимир Гуцуляк, а также бывший первый замглавы СБУ Павел Демчина, ни одного участника и организатора схем, включая директоров, бухгалтеров энергопредприятий и фирм и т.д. с сентября-октября 2019 года, когда были открыты первые уголовные производства, никто даже на допрос не вызвал, ревизии не проводились, а документы не изымались. По нашим данным, расследование на данный момент по-настоящему не ведется ни по одному делу.

По данным источника редакции в Минэнерго, только за 2018 и 2019 годы через ТЭЦ  с помощью вышеописанных схем вывели сотни миллионов гривен.

2018

  • Дарницкая ТЭЦ —       214 млн гривен
  • Черниговская ТЭЦ — 205 млн гривен
  • Черкасская ТЭЦ —  183 млн гривен
  • Сумытеплоэнерго —  45 млн гривен

2019

  • Дарницкая ТЭЦ —      185 млн гривен
  • Черниговская ТЭЦ — 192 млн гривен
  • Черкасская ТЭЦ —  160 млн гривен
  • Сумытеплоэнерго —  38 млн гривен
Право ООО «Сумытеплоэнерго»
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