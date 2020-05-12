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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Скончался создатель кафедры математики Сумского педуниверситета

Сегодня, 14 июня, стало известно о смерти известного математика, преподавателя Сумского государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко Федора Лимана.

Об этом в Фейсбуке написала его коллега, преподаватель кафедры математики СумГПУ Татьяна Лукашова.

«Большая жалость и большая потеря. Потеря для семьи, для университета и науки.

От нас ушел наш Учитель и руководитель Лиман Федор Николаевич.

Великий человек, известный ученый, специалист по теории групп. Человек, который фактически создал кафедру математики Сумского государственного педагогического университета, вывел в профессию тысячи учителей математики, физики, информатики, дал крылья многим ученым.

Человека, для которого порядочность и профессионализм были не пустыми словами.

Он искренне верил в людей, умел создавать и изменять жизнь к лучшему. Всегда мог поддержать, посоветовать и подставить плечо. Для меня, как и для всех, кто его знал, Федор Николаевич навсегда останется любимым учителем, руководителем и заведующим.

Светлая память Вам, Учитель! Благодарим Вас за все, что сделали и жалеем за то, что не успели. Покойся с миром...», - написала Татьяна Лукашова.

Общество Утрата
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