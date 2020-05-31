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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:112257

В Сумах 4 новых случая коронавируса

Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Мы, как и по всей стране, имеем негативную тенденцию увеличения новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - начала она. – На прошлой неделе имеем 13 зарегистрированных случаев, среди них 11 взрослых (4 на стационарном лечении в областной инфекционной больнице) и 2 детей (оба лечатся амбулаторно). С начала ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию имеем 63 зарегистрированных случая, среди них 55 взрослых и 8 детей. 42 человека уже выздоровели, в том числе 5 детей. На сегодня на лечении 21 больной: 5 взрослых, которые лечатся в областной инфекционной больнице, один ребенок, который лечился на стационаре, выписан домой на амбулаторное лечение, но еще не вылечился. На сегодня 16 человек на амбулаторном лечении. Контактных с подтвержденными – 210 человек. За неделею в Сумах не вылечился ни один пациент. 19 находятся  с подозрением, 9 из них на стационарном лечении, 5 – в детской больнице, в том числе 2 детей их других районов области. 5 находятся дома.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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