В Сумах 4 новых случая коронавируса Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Мы, как и по всей стране, имеем негативную тенденцию увеличения новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - начала она. – На прошлой неделе имеем 13 зарегистрированных случаев, среди них 11 взрослых (4 на стационарном лечении в областной инфекционной больнице) и 2 детей (оба лечатся амбулаторно). С начала ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию имеем 63 зарегистрированных случая, среди них 55 взрослых и 8 детей. 42 человека уже выздоровели, в том числе 5 детей. На сегодня на лечении 21 больной: 5 взрослых, которые лечатся в областной инфекционной больнице, один ребенок, который лечился на стационаре, выписан домой на амбулаторное лечение, но еще не вылечился. На сегодня 16 человек на амбулаторном лечении. Контактных с подтвержденными – 210 человек. За неделею в Сумах не вылечился ни один пациент. 19 находятся с подозрением, 9 из них на стационарном лечении, 5 – в детской больнице, в том числе 2 детей их других районов области. 5 находятся дома.