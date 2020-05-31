На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По Сумской области на утро 227 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью, - доложила она. – Умерло 5 человек. 163 человека уже выздоровели. Напомним: в Сумах 4 новых случая.