На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса

- По Сумской области на утро 227 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью, - доложила она. – Умерло 5 человек. 163 человека уже выздоровели.
Напомним: в Сумах 4 новых случая.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14...
По состоянию на 15 июня в Сумской области уже 227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
В Путивльском районе на Сумщине, коронавирусом женщину, вероятно, заразил внук, который две недели был вместе с ней на самоизоляции после...
По состоянию на 14 июня в Сумской области 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....