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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48521

Мэр Сум заметил в городе непокошенную траву

Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен состоянием дворовых территорий в городе.

Вопрос поднимали сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна, в городе покосили траву на 82 придомовых территориях. Это очень не понравилось мэру, который даже решил дать автомобиль чиновнику, чтобы тот лично проехал и посмотрел состояние дворов. У нас кое-где травы уже по пояс. А количество дворов нужно умножить на двухзначное число.

- До конца дня мне точную информацию о покосах, а до четверга, чтобы все покосили, - дал поручение он. - Пока вроде дождей не прогнозируется, поэтому, возможно, период между покосами можно будет увеличить.

Общество Покос травы
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