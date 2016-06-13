Мэр Сум заметил в городе непокошенную траву Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен состоянием дворовых территорий в городе.

Вопрос поднимали сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна, в городе покосили траву на 82 придомовых территориях. Это очень не понравилось мэру, который даже решил дать автомобиль чиновнику, чтобы тот лично проехал и посмотрел состояние дворов. У нас кое-где травы уже по пояс. А количество дворов нужно умножить на двухзначное число.

- До конца дня мне точную информацию о покосах, а до четверга, чтобы все покосили, - дал поручение он. - Пока вроде дождей не прогнозируется, поэтому, возможно, период между покосами можно будет увеличить.