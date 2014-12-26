В Сумах презентовали эскиз будущего биатлонного комплекса в Токарях

Фото выложил в Фейсбуке советник главы Сумской облгосадминистрации Роман Быков.
На странице главы Сумской облгосадминистрации Романа Гришенко в Фейсбуке выложен очередной ролик о мегапланах....
На реконструкцию необходимо 5-6 млн грн....
Об этом во время рабочей поездки в село Токари отметил глава Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко....
Сегодня, 7 апреля, примерно в в 7.00 утра в селе Токари Сумского района произошел прорыв дамбы на местном ставке....
Управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации заключило соглашение с КП «Дорремстрой» на строительство лыжероллерной трассы областного коммунального учреждения школы высшего спортивного...