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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15406

В Сумах презентовали эскиз будущего биатлонного комплекса в Токарях

14 июня во время визита министра Кабинета министров Сергея Немчинова на Сумщину презентовали эскиз будущего биатлонного комплекса в Токарях.

Фото выложил в Фейсбуке советник главы Сумской облгосадминистрации Роман Быков.

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Спорт Токари
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Губернатор Сумщины задумал обогнать мэра Тростянца
14.05.2020 08:04

Губернатор Сумщины задумал обогнать мэра Тростянца

На странице главы Сумской облгосадминистрации Романа Гришенко в Фейсбуке выложен очередной ролик о мегапланах....

В облсовете задумались над реконструкцией биатлонной трассы в Токарях
10.10.2018 14:14

В облсовете задумались над реконструкцией биатлонной трассы в Токарях

На реконструкцию необходимо 5-6 млн грн....

Дамбу в Токарях обещают отремонтирована до конца октября
06.10.2016 11:00

Дамбу в Токарях обещают отремонтирована до конца октября

Об этом во время рабочей поездки в село Токари отметил глава Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко....

В Токарях прорвало дамбу
07.04.2016 20:34

В Токарях прорвало дамбу

Сегодня, 7 апреля, примерно в в 7.00 утра в селе Токари Сумского района произошел прорыв дамбы на местном ставке....

В Сумах нашли, кто будет строить трассу для биатлонистов в Токарях
26.12.2014 12:47

В Сумах нашли, кто будет строить трассу для биатлонистов в Токарях

Управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации заключило соглашение с КП «Дорремстрой» на строительство лыжероллерной трассы областного коммунального учреждения школы высшего спортивного...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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