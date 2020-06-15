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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:401332

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке

По состоянию на 15 июня в Сумской области уже 227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 12 человек (м. Суми - 4, г.. Ахтырка - 7, г.. Кролевец - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 163 человека.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 63 случая заболевания (42 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 12 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 32 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 14 (14), Тростянецкий район – 16 (2 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (2), г. Глухов – 5 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (1), Путивльский район – 1 (0 ).

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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