Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06648

Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев. Всего в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА.

Всего заболевание подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. В госпитализации нуждались 9043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровел)

- Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

- Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели)

- Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели)

- г. Киев - 3957 (1164 выздоровели)

- Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел)

- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели)

- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели)

- Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели)

- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

- Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели)

- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2369 (1316 выздоровели)

- Сумська обл. - 227 (163 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели)

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели)

- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели)

- Черниговская обл. - 424 (81 выздоровели).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке
Сегодня 09:40

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке

По состоянию на 15 июня в Сумской области уже 227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:19

На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса

Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах 4 новых случая коронавируса
Сегодня 08:11

В Сумах 4 новых случая коронавируса

Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук
Вчера 21:06

В Путивльском районе коронавирусом бабушку, вероятно, заразил внук

В Путивльском районе на Сумщине, коронавирусом женщину, вероятно, заразил внук, который две недели был вместе с ней на самоизоляции после...

На Сумщине расширилась география коронавируса
Вчера 10:30

На Сумщине расширилась география коронавируса

По состоянию на 14 июня в Сумской области 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке
Сегодня 09:40
На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:19
В Сумах 4 новых случая коронавируса
Сегодня 08:11
В центре Сум отключили воду
Сегодня 10:28
Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
Сегодня 10:06
В Сумах презентовали эскиз будущего биатлонного комплекса в Токарях
Сегодня 09:15
В Сумах молодой человек выпал из окна 6-го этажа (фото)
Сегодня 08:52
Мэр Сум заметил в городе непокошенную траву
Сегодня 08:48
Скончался создатель кафедры математики Сумского педуниверситета
Вчера 22:26
«Сумытеплоэнерго» связано с громким делом о взятке на 6 млн долларов?
Вчера 22:06
В Сумах спасатели помогли водителю, авто которого могло скатиться со склона в водоем (видео)
Вчера 21:26
В Глухове пьяный водитель устроил ночное ралли
Вчера 21:16
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.