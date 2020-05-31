Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев. Всего в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА.

Всего заболевание подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. В госпитализации нуждались 9043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровел)

- Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

- Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели)

- Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели)

- г. Киев - 3957 (1164 выздоровели)

- Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел)

- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели)

- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели)

- Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели)

- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

- Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели)

- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2369 (1316 выздоровели)

- Сумська обл. - 227 (163 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели)

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели)

- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели)

- Черниговская обл. - 424 (81 выздоровели).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.