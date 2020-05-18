В центре Сум отключили воду

Отключение воды произошло по следующим адресам:
- № 18/2 по улице Ярослава Мудрого;
- № 19 по улице Рабочая;
- №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10/2, 11, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/2, 19, 19/1, 20/1, 20/2, 22/2 по улице Степана Разина.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
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