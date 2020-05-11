За неделю на Сумщине зарегистрировано 92 ЧП В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 59 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасено 19 зданий, 3 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 370 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожен 171 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Другая опасность, которая возникает летом - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде, могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к человеческим жертвам! Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах, будьте осторожны в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.