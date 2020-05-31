На Сумщине планируют отреставрировать парк Кияницкий Министру Кабинета министров Украины Сергею Немчинову во время визита на Сумщину показали проект реставрации Кияницкого парка в Сумском районе.

Об этом говорится на странице министра в Фейсбуке. «Еще один потенциальный туристический магнит Сумской области - Парк-памятник садово-паркового искусства общего государственного значения «Кияницкий».