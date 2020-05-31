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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47344

На Сумщине планируют отреставрировать парк Кияницкий

Министру Кабинета министров Украины Сергею Немчинову во время визита на Сумщину показали проект реставрации Кияницкого парка в Сумском районе.

Об этом говорится на странице министра в Фейсбуке.

«Еще один потенциальный туристический магнит Сумской области - Парк-памятник садово-паркового искусства общего государственного значения «Кияницкий».

Общество Парк Кияницкий
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