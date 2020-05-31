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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине без света 93 населенных пункта

На Сумщине из-за ветра и дождей без света 93 населенных пункта

Сильные осадки и порывы ветра привели обесточивание 93-х населенных пунктов на Сумщине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без света остаются населенные пункты на территории Ахтырского, Роменского, Недригайловского, Липоводолинского, Конотопского и Кролевецкого районов. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Управления ГСЧС Украины в Сумской области Артем Николаенко, пишет UA:СУМИ.

Бригады АО «Сумыоблэнерго» восстанавливают электроснабжение, сообщили на предприятии.

Всего в Украине в ночь с 14 на 15 июня обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях - Сумской, Киевской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской и Запорожской.

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