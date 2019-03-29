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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56174

Участникам пробного ВНО вернут деньги

Из-за невозможности проведения тестирования в учебных заведениях участникам пробного ВНО вернут деньги.

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения.

Зарегистрированные пользователи смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировалось более 362 тыс. участников. В полном объеме им вернут почти 53 млн гривен.

Общество Пробное ВНО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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