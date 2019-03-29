Участникам пробного ВНО вернут деньги Из-за невозможности проведения тестирования в учебных заведениях участникам пробного ВНО вернут деньги.

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения.

Зарегистрированные пользователи смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировалось более 362 тыс. участников. В полном объеме им вернут почти 53 млн гривен.