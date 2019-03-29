Участникам пробного ВНО вернут деньги

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения.
Зарегистрированные пользователи смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома.
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировалось более 362 тыс. участников. В полном объеме им вернут почти 53 млн гривен.
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