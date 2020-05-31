В Сумах в аварию попал полицейский ДТП произошло сегодня, 15 июня, около 9.00 на улице Первомайской.

Старший оперуполномоченный Сумского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции на служебном Volkswagen Passat столкнулся с Toyota Camry. К счастью, в ДТП никто не пострадал, поэтому водители подписали европротокол, пишет Sumy.Today.