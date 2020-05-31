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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59436

В Сумах в аварию попал полицейский

ДТП произошло сегодня, 15 июня, около 9.00 на улице Первомайской.

Старший оперуполномоченный Сумского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции на служебном Volkswagen Passat столкнулся с Toyota Camry. К счастью, в ДТП никто не пострадал, поэтому водители подписали европротокол, пишет Sumy.Today.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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