В Сумах в аварию попал полицейский

Старший оперуполномоченный Сумского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции на служебном Volkswagen Passat столкнулся с Toyota Camry. К счастью, в ДТП никто не пострадал, поэтому водители подписали европротокол, пишет Sumy.Today.
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