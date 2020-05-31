Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18484

Куда будут присоединять Лебедин?

14 июня во время поездки на Сумщину министра Кабинета министров Украины Сергея Немчинова прошла встреча с лебединской громадой.

Общение Олега Немчинова и главы Сумской ОГА Романа Грищенко с громадой Лебедина и Лебединского района по проблемным вопросам нового административно-территориального устройства прошло в городском парке имени Павла Полуботка.

Как сообщил на встрече министр, пока есть возможность учесть предложения Лебединской грмоады. «Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного... Если громады имеет конструктив, и ее поддерживает руководство Сумской облгосадминистрации, всегда надо идти навстречу», - заявил министр.

Роман Грищенко добавил, что сейчас существуют все экономические обоснования Ахтырского района с тремя районами (без Лебединского), поэтому есть возможность присоединить Лебединский район к Сумскому.

«Во вторник на заседании профильного комитета Верховной Рады Украины мы будем это доказывать. Уже состоялась одна рабочая группа комитета, с участием представителей Лебединского района, где нас заверили, что при наличии всех экономических обоснований и подтверждений мы надеемся на решение этого вопроса в нашу пользу», - сообщил Роман Грищенко.

Политика Админреформа
view counter

По тематике

Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов
12.06.2020 15:53

Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов

Окончательное решение за Верховной Радой....

12.06.2020 12:30

На Сумщине таки будет 5 районов?

Но куда пойдет Лебедин, пока не ясно....

Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район
11.06.2020 21:28

Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район

Завтра, 12 июня, представители Лебединщины посетят Верховную Раду Украины, где будут продолжать отстаивать позицию громады в резонансном вопросе присоединения Лебединского...

Жители Лебединщины перекрыли трассу Сумы - Киев из-за несогласия с админреформой в области
11.06.2020 11:33

Жители Лебединщины перекрыли трассу Сумы - Киев из-за несогласия с админреформой в области

Вблизи села Филоновка в Лебединском районе утром 11 июня люди перекрыли трассу Сумы-Киев....

Жители Лебедина на Сумщине объяснили, почему не хотят присоединять город к Ахтырскому району (видео)
10.06.2020 10:29

Жители Лебедина на Сумщине объяснили, почему не хотят присоединять город к Ахтырскому району (видео)

По новому проекту админустройства город Лебедин на Сумщине присоединяется к Ахтырскому району....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.