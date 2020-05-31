Куда будут присоединять Лебедин? 14 июня во время поездки на Сумщину министра Кабинета министров Украины Сергея Немчинова прошла встреча с лебединской громадой.

Общение Олега Немчинова и главы Сумской ОГА Романа Грищенко с громадой Лебедина и Лебединского района по проблемным вопросам нового административно-территориального устройства прошло в городском парке имени Павла Полуботка.

Как сообщил на встрече министр, пока есть возможность учесть предложения Лебединской грмоады. «Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного... Если громады имеет конструктив, и ее поддерживает руководство Сумской облгосадминистрации, всегда надо идти навстречу», - заявил министр.

Роман Грищенко добавил, что сейчас существуют все экономические обоснования Ахтырского района с тремя районами (без Лебединского), поэтому есть возможность присоединить Лебединский район к Сумскому.

«Во вторник на заседании профильного комитета Верховной Рады Украины мы будем это доказывать. Уже состоялась одна рабочая группа комитета, с участием представителей Лебединского района, где нас заверили, что при наличии всех экономических обоснований и подтверждений мы надеемся на решение этого вопроса в нашу пользу», - сообщил Роман Грищенко.