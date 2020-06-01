В Шостке сбили велосипедистку Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала велосипедистка.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Шостка-Клышки. Сообщение о том, что в результате ДТП пострадавшая женщина-велосипедист, в полицию поступило от оператора спецлинии «103». На указанное место, за пределами Шостки, выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, 48-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В результате 60-летняя женщина получила травмы и автомобилем «скорой» была доставлена в больницу.

По словам водителя минивэна и свидетеля ДТП, велосипедистка неожиданно, перед самым автомобилем, пыталась повернуть налево. При этом она не подавала никаких знаков о намерении осуществления своего маневра и не убедилась в его безопасности.

По предварительным данным, водитель «Рено» был трезв.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого будут выясняться причины и обстоятельства дорожной аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.