Сумчан запрошують на виставку «Мій настрій»

Малювати Валентина любила з дитинства, але це ніколи не було її основним заняттям. Довгий час художниця розписувала вази, скриньки й тарілки. Брала участь у виставках-ярмарках. Кілька років тому мисткиня захопилася живописом, і тепер презентує першу персональну виставку робіт у Сумській міській галереї.
Підтримати художницю та переглянути її полотна можна з 16 червня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.
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