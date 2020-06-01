Сумчан запрошують на виставку «Мій настрій» Сумська міська галерея презентує дебютну виставку живопису Валентини Гордієнко «Мій настрій».

Малювати Валентина любила з дитинства, але це ніколи не було її основним заняттям. Довгий час художниця розписувала вази, скриньки й тарілки. Брала участь у виставках-ярмарках. Кілька років тому мисткиня захопилася живописом, і тепер презентує першу персональну виставку робіт у Сумській міській галереї.

Підтримати художницю та переглянути її полотна можна з 16 червня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.