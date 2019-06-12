На Сумщине за неделю утонули 7 человек В период летней жары, установившейся на территории области, люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер. Однако, не все осознали, что такой отдых требует особой осторожности.

Как следствие, в течение недели на водных объектах области утонули 7 человек, среди них двое детей 2004 и 2006 г.р. Трагические случаи зафиксированы в Краснопольском, Середина-Будском, Ахтырском, Глуховском районах и г. Бурынь. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

Спасатели обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.