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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52452

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 15 июня в Сумской области 227 случаев заболевания COVID-19, вылечились 163 человека.

За выходные область скатилась с пятого на седьмое место по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%

- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели) – 92,4%

- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели) – 82,5%

- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели) – 81,2%

- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели) – 74,4%

- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел) – 72,2%

- Сумська обл. - 227 (163 выздоровели) – 71,8%

- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели) – 69,7%

- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели) – 66%

- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели) – 64,5%

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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