Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

За выходные область скатилась с пятого на седьмое место по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%
- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели) – 92,4%
- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели) – 82,5%
- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели) – 81,2%
- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели) – 74,4%
- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел) – 72,2%
- Сумська обл. - 227 (163 выздоровели) – 71,8%
- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели) – 69,7%
- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели) – 66%
- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели) – 64,5%
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