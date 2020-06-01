Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08869

Энергетики Сумщины ликвидируют аварийные обесточивания в 93 населенных пунктах

По состоянию на 6:00 утра 15 июня в Сумской области временно без электроэнергии находились 93 населенных пункта.

Аварийно отключены 19 линий электропередач, напряжением 10 кВ. Причина аварийных обесточиваний - непогода, в результате которой ветви и деревья падали на линии электропередач и повреждали их. Больше всего пострадали Ахтырский, Роменский, Недригайловский и Конотопский районы.

Специалисты АО «Сумыоблэнерго» работают над восстановлением распределения электрической энергии. Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр АО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300-247. Линия бесплатна для потребителей и работает круглосуточно!

Не приближайтесь к оборванного провода ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Предупредите окружающих об опасности, чтобы другие люди не попали под действие электрического тока. Берегите себя и близких.

Общество
view counter

Новости

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке
Сегодня 09:40
На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:19
В Сумах 4 новых случая коронавируса
Сегодня 08:11
Сумской футзалист покидает «Красных дьяволов»
Сегодня 15:02
У части сумчан вода бюджет с хлором
Сегодня 14:50
В сельские амбулатории Кролеветчины закуплены новые автомобили
Сегодня 14:43
На Глуховщине из-за неразделенной любви повесился 20-летний парень
Сегодня 14:29
Сумський ТЮГ починає працювати з суботи
Сегодня 14:12
На Сумщині триває акція-марафон «Перемога у нас в крові»
Сегодня 13:55
Сумчан запрошують поділитися своїми улюбленими місцями для подорожей Україною
Сегодня 13:43
Энергетики Сумщины ликвидируют аварийные обесточивания в 93 населенных пунктах
Сегодня 13:08
Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:52
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.