Энергетики Сумщины ликвидируют аварийные обесточивания в 93 населенных пунктах По состоянию на 6:00 утра 15 июня в Сумской области временно без электроэнергии находились 93 населенных пункта.

Аварийно отключены 19 линий электропередач, напряжением 10 кВ. Причина аварийных обесточиваний - непогода, в результате которой ветви и деревья падали на линии электропередач и повреждали их. Больше всего пострадали Ахтырский, Роменский, Недригайловский и Конотопский районы.

Специалисты АО «Сумыоблэнерго» работают над восстановлением распределения электрической энергии. Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр АО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300-247. Линия бесплатна для потребителей и работает круглосуточно!

Не приближайтесь к оборванного провода ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Предупредите окружающих об опасности, чтобы другие люди не попали под действие электрического тока. Берегите себя и близких.