Сумчан запрошують поділитися своїми улюбленими місцями для подорожей Україною В Україні за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики розпочався масштабний проєкт з підтримки внутрішнього туризму #Мандруй Україною.

Для участі в проєкті потрібно всього лише розказати про своє улюблене місце у будь-якій соціальній мережі і додати до публікації хештег #МандруйУкраїною, геолокацію цього куточка та рекомендацію, що саме варто побачити, де побувати.

«Цього року всі ми задумались над тим, що наша Україна сповнена унікальними куточками. Деякі з них нам знайомі, деякі – ні. Деякі вже давно туристично популярні, а деякі, на жаль, маловідомі. Давайте познайомимо одне одного з ними та змотивуємо подорожувати наших друзів та рідних», – закликав міністр культури та інформаційної політики України Олександр ТКАЧЕНКО.