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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43224

Сумчан запрошують поділитися своїми улюбленими місцями для подорожей Україною

В Україні за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики розпочався масштабний проєкт з підтримки внутрішнього туризму #Мандруй Україною.

Для участі в проєкті потрібно всього лише розказати про своє улюблене місце у будь-якій соціальній мережі і додати до публікації хештег #МандруйУкраїною, геолокацію цього куточка та рекомендацію, що саме варто побачити, де побувати.

«Цього року всі ми задумались над тим, що наша Україна сповнена унікальними куточками. Деякі з них нам знайомі, деякі – ні. Деякі вже давно туристично популярні, а деякі, на жаль, маловідомі. Давайте познайомимо одне одного з ними та змотивуємо подорожувати наших друзів та рідних», – закликав міністр культури та інформаційної політики України Олександр ТКАЧЕНКО.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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