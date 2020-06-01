У Сумах покажуть «Монолог з кавою» «Монолог з кавою» пропонує провести відома сумська художниця Ніна Негреба, котра презентує персональну виставку живопису у Сумській міській галереї.

«Мистецтво не можна відокремити від життя. Воно створює свою систему образного мислення і переживання. Моє мистецтво, творчість поміщає людину в багатовимірний простір душі. Це нескінченний лабіринт життя, творчості, з якого немає простих виходів, і де неприйнятні традиційні рішення», - говорить про свою творчість художниця.

Переглянути виставку робіт Ніни Негреби можна з 16 червня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.