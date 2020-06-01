Сумской футзалист покидает «Красных дьяволов»

Воспитанник сумского футзала Виталий Колесник больше не будет играть за польский клуб. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Это был мой последний сезон в команде. Девять лет назад я приехал в Хойнице простым украинцем, которого никто не знал. Мне удалось не только остаться здесь, но и стать капитаном команды, с которой выиграл Кубок Польши и выиграл «серебро» Экстраклясы. Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал. Спасибо, фанаты. Пора прощаться!», — написал Виталий.
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