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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:024

Сумской футзалист покидает «Красных дьяволов»

Виталий Колесник покидает польский «Red Devils».

Воспитанник сумского футзала Виталий Колесник больше не будет играть за польский клуб. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Это был мой последний сезон в команде. Девять лет назад я приехал в Хойнице простым украинцем, которого никто не знал. Мне удалось не только остаться здесь, но и стать капитаном команды, с которой выиграл Кубок Польши и выиграл «серебро» Экстраклясы. Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал. Спасибо, фанаты. Пора прощаться!», — написал Виталий.

Спорт Футзал
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