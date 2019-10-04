Сумський ТЮГ починає працювати з суботи

І вже 20 червня на всіх поціновувачів театрального мистецтва чекає зустріч з цікавими виставами і веселими музичними казками! Колектив театру запрошує глядачів відвідати театр всією родиною на такі вистави:
20 червня (субота) – «День народження Вовка»
21 червня (неділя) – «Терем-теремок»
27 червня (субота) – «Марійка і Колобок»
28 червня (неділя) – «Коза – дереза»
Початок вистав – 11-00
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією театр працює з певними обмеженнями - дозволяється одночасне перебування глядачів з розрахунку не більше однієї особи на 5 кв. метрів. До глядацької зали дозволено заходити лише в захисних масках або респіраторах. На вході в театр буде здійснюватися температурний скринінг та обробка рук антисептиком.
Колектив театру впевнений, що глядачі поставляться до цих надзвичайних умов з порозумінням, а «тюгівці» навзаєм обіцяють зробити все, щоб публіка в театрі почувала себе комфортно та отримала насолоду від зустрічі з театральним мистецтвом!
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