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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12337

Сумський ТЮГ починає працювати з суботи

Після тривалого «антракту» Сумський обласний театр для дітей та юнацтва гостинно відчиняє двері.

І вже 20 червня на всіх поціновувачів театрального мистецтва чекає зустріч з цікавими виставами і веселими музичними казками! Колектив театру запрошує глядачів відвідати театр всією родиною на такі вистави:

20 червня (субота) – «День народження Вовка»

21 червня (неділя) – «Терем-теремок»

27 червня (субота) – «Марійка і Колобок»

28 червня (неділя) – «Коза – дереза»

Початок вистав – 11-00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією театр працює з певними обмеженнями - дозволяється одночасне перебування глядачів з розрахунку не більше однієї особи на 5 кв. метрів. До глядацької зали дозволено заходити лише в захисних масках або респіраторах. На вході в театр буде здійснюватися температурний скринінг та обробка рук антисептиком.

Колектив театру впевнений, що глядачі поставляться до цих надзвичайних умов з порозумінням, а «тюгівці» навзаєм обіцяють зробити все, щоб публіка в театрі почувала себе комфортно та отримала насолоду від зустрічі з театральним мистецтвом!

Досуг ТЮЗ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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