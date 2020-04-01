На Глуховщине из-за неразделенной любви повесился 20-летний парень

Было найдено тело местного жителя 2000 г.р. – он свел счеты с жизнью путем повешанья.
20-летнего парня в хозяйственной постройке в петле обнаружил отец. По предварительной информации, повесился он по причине неразделённой любви.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. На данный момент следственно-оперативная группа работает над выяснением обстоятельств, пишет Глухов.инфо.
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