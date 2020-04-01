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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29385

На Глуховщине из-за неразделенной любви повесился 20-летний парень

Сегодня утром, 15 июня, на Глуховщине в с. Шевченково произошла трагедия

Было найдено тело местного жителя 2000 г.р. – он свел счеты с жизнью путем повешанья.

20-летнего парня в хозяйственной постройке в петле обнаружил отец.  По предварительной информации, повесился он по причине неразделённой любви.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. На данный момент следственно-оперативная группа работает над выяснением обстоятельств, пишет Глухов.инфо.

Право Самоубийство
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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