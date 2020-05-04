У части сумчан вода бюджет с хлором

С 16 по 19 июня будут продолжены работы по очистке резервуаров Ново-Оболонской насосной станции. В связи с выполнением этих профилактических работ возможно появление в воде временного запаха хлора в домах жителей района Тимирязевки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловская и прилегающих к ним улиц.
Напоминаем, что перед включением резервуаров вода обязательно лабораторно проверен на ее соответствие качественным показателям.
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