У части сумчан вода бюджет с хлором Продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды на Ново-Оболонском водозаборе.

С 16 по 19 июня будут продолжены работы по очистке резервуаров Ново-Оболонской насосной станции. В связи с выполнением этих профилактических работ возможно появление в воде временного запаха хлора в домах жителей района Тимирязевки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловская и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров вода обязательно лабораторно проверен на ее соответствие качественным показателям.