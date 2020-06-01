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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44121

На Сумщине прокуратура требует возвращения в госсобственность земельного участка стоимостью свыше 10 млн грн

Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск о признании недействительным договора аренды земельного участка государственной собственности площадью почти 51 га м стоимостью более 10 млн грн.

Ранее установлено, что в 2015 году между Мазовск сельским советом Путивльского район а и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор аренды указного земельного участка. Однако согласно Земельному кодексу Украины, передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, которая осуществляется специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам земельных отношений по результатам проведения земельных торгов. Поэтому сельсовет не имел полномочий распоряжаться землей.

В настоящее время по делу открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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