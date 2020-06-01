У Сумах рятувальники перевірили пункти ЗНО З 25 червня 2020 року в м. Суми розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників системи загальної середньої освіти.

Зважаючи на велике суспільне значення тестування та проведення його у період карантину через COVID-19, працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області особлива увага приділяється належному протипожежному стану пунктів тестування ЗНО.

Беручи до уваги тестування попередніх років, рятувальники звертаються до керівників та відповідальних осіб об’єктів, де сформовані пункти ЗНО, з проханням дотримуватись основних вимог пожежної безпеки та забезпечити відповідний протипожежний стан на зазначених об’єктах. Необхідно провести перевірку стану електрогосподарства, наявність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, працездатність наявних систем протипожежного захисту, відповідність шляхів евакуації та укомплектованість об’єктів вогнегасниками. До початку тестування передбачити відповідні проїзди, проходи до будівель для пожежно-рятувальних підрозділів та вільний доступ до приміщень.

Також керівництву навчальних закладів опрацювати алгоритм дій в екстрених ситуаціях та правила поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів при проведенні додаткових інструктажів.

Сумській міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області