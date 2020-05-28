За коштами - до центру зайнятості

Про це, до речі, також відзначив голова обласної державної адміністрації Роман Грищенко під час недавнього перебування з робочою поїздкою в Сумській області міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, висока оцінка зобов’язує подвоїти зусилля, аби повністю та у найкоротші терміни задовольнити потреби кожного ФОПівця.

За інформацією посадовця, на сьогодні майже чотири тисячі ФОПівців нашої області подали документи на отримання компенсації. Кожен з них отримає 5-6 тисяч грн державної допомоги. Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

«Ажіотаж потроху спадає. Центри зайнятості своєчасно переорієнтували свою роботу. Тепер на прийомі документів від ФОПівців, які претендують на виплату допомоги з часткового безробіття на період карантину та не мають найманих працівників, працює втричі-вчетверо більше наших спеціалістів, ніж завжди. Запровадили гнучкий графік їх роботи. Взяти, приміром, місто Суми. Аналіз показує, що більшість ФОПівців трудиться на центральному ринку. Тож, зрозуміло, основний наплив ФОПівців припадає на другу половину дня. Відтак, саме після обідньої перерви посилюємо кількісний склад фахівців, які приймають документи від ФОПів, - говорить Володимир Підлісний. – У цьому плані тісно співпрацюємо з ринками області, зокрема, спільно зі спеціалістами облспоживспілки оперативно доносимо необхідну інформацію до ФОПівців, які, здебільшого, працюють саме на ринках. Крім міста Суми, найбільше до центрів зайнятості звертаються ФОПівці Шостки, Ромен, Охтирки, Конотопа, Лебедина, Недригайлова, Кролевця, Путивля тощо».

За інформацією обласного центру зайнятості, кількість роботодавців малого та середнього бізнесу Сумської області, які у штатному розкладі мають найманих працівників, та ФОПів, котрі не використовують найману працю, та які звертаються до центрів зайнятості з пакетами документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, невпинно зростає. На сьогодні здано майже 5400 таких пакетів документів. Представники бізнесу вже отримали майже 19 млн грн компенсації.