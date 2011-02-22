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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54432

На Сумщине археологи продолжили исследования Заречненского археологического комплекса

На территории Тростянецкой громады, в селе Заречное (Боголюбово) планируется создание исторического комплекса - восстановление поселения 14-го века.

За историческую основу взята битва на Ворскле в 1399 году. Село Заречное (Боголюбово) Тростянецкого района считается местом боя войска князя Литовского и его союзников с Золотой Ордой.

По данным исторических источников, именно на среднее течение реки Ворскла, это где-то примерно наша местность, был направлен поход великого князя литовского Витовта в 1399 году и здесь должна была состояться переправа через реку и дальше происходила знаменитая битва на реке Ворскла.

В прошлом году на территории трех городищ начали археологические раскопки сотрудники Института археологии НАН Украины. Они проводили разведывательные работы.

И вот снова археологические исследования продолжились. С 15 июня археологи снова работают. Им помогают местные историки - сотрудники Музейно-выставочного центра «Тростянецкий».

- В этом году планируем провести полномасштабные раскопки. Очень интересно исследовать жизнедеятельность первого посада городища, - рассказывает Виталий Жигола, младший научный сотрудник Института археологии НАН Украины. - У нас есть предположение, что этот посад был укреплен фортификационными сооружениями. Возможно, на месте дороги, у которой мы сейчас стоим, и в 14-м веке также проходила дорога. Здесь могли быть ворота, башня, и расположен частокол.

Сегодня киевские археологи сделали траншею параллельно дороге. В ходе послойного снятия слоев почвы были найдены фрагменты керамики Х века роменской культуры и фрагменты керамики древнерусского времени.

Археологические раскопки продлятся две недели.

Общество Археология
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