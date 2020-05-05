Высший антикоррупционный суд исследовал 4 тома доказательств по делу о взятке главе Битицкого сельсовета

Во время судебного заседания коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в признании доказательств очевидно недопустимыми и продолжила исследования доказательств в четвертом томе.
Напомним, по версии следствия, обвиняемые получили от потерпевшего 2,5 млн гривен неправомерной выгоды за положительное решение вопроса о заключении соглашения и предоставления в аренду земельного участка площадью 600 гектаров.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает сайт суда.
Напомним: дело длится с 2016 года.
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