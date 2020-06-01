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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебедине открывают художественный музей после карантина

15 июня в Лебедине состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время работы комиссии рассматривались вопросы по восстановлению работы Лебединского городского художественного музея имени Б.К.Руднева и о дополнительном финансировании незащищенных статей расходов местного бюджета в период карантинных мероприятий.

Заслушав и обсудив информацию городского головы по ослаблению противоэпидемических мероприятий на территории Сумской области с соблюдением требований постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий», утвержденных протокольным решением Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10.06.2020 (Протокол №15) относительно разрешения с 10 июня 2020 года деятельности учреждений культуры, комиссия решила позволить восстановить работу коммунального заведения исполнительного комитета Лебединского городского совета «Лебединский городской художественный музей имени Б.К.Руднева» с 16 июня 2020 года, при условии соблюдения противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 6 июня 2020 года № 35.

Также был рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании незащищенных статей расходов местного бюджета города Лебедина в период карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID-19 на территории Лебединского городского совета.

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