В Лебедине открывают художественный музей после карантина 15 июня в Лебедине состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время работы комиссии рассматривались вопросы по восстановлению работы Лебединского городского художественного музея имени Б.К.Руднева и о дополнительном финансировании незащищенных статей расходов местного бюджета в период карантинных мероприятий.

Заслушав и обсудив информацию городского головы по ослаблению противоэпидемических мероприятий на территории Сумской области с соблюдением требований постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий», утвержденных протокольным решением Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10.06.2020 (Протокол №15) относительно разрешения с 10 июня 2020 года деятельности учреждений культуры, комиссия решила позволить восстановить работу коммунального заведения исполнительного комитета Лебединского городского совета «Лебединский городской художественный музей имени Б.К.Руднева» с 16 июня 2020 года, при условии соблюдения противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 6 июня 2020 года № 35.

Также был рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании незащищенных статей расходов местного бюджета города Лебедина в период карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID-19 на территории Лебединского городского совета.