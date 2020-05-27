Что прогнозируют сумские синоптики?

Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода.
16 - 18 июня на Сумщине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +16 .. + 21 °С днем +26 .. + 32 °С, сообщает областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Циклоны, которые обусловливали дождливую, прохладную погоду продержат сумчан в осаде еще пару дней, после чего синоптики ожидают приход метеорологического лета....
В связи с выходом активного циклона с юга, 28 мая на Сумщине ожидаются сложные погодные условия....