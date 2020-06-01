Стали известны подробности о новых случаях коронавируса на Сумщине

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый, пишет UA:СУМИ.
В Ахтырке заразились семь человек. Из них двое собирались лечиться в стационаре, у них взяли анализы на коронавирус. Еще три человека из Ахтырки - члены одной семьи, которые контактировали с ранее известным эпидемиологам случаем заболевания коронавирусом. Также выявлено двое новых больных, сказал Юрий Зеленый.
В Кролевце, по его словам, - новый случай. В этом городе уже несколько недель не фиксировали заболеваний коронавирусом.
В Сумах из четырех новых инфицированных трое, как и в Ахтырке, готовились к плановым госпитализациям.
По словам эпидемиолога, все 12 человек находятся на самоизоляции.
Напомним: всего в области с начала эпидемии до 15 июня зарегистрировали коронавирус у 227 человек, из них 163 - выздоровели, 5 - умерли.
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