Стали известны подробности о новых случаях коронавируса на Сумщине Из 12 человек, у которых обнаружили коронавирус на Сумщине за последние сутки, пять готовились к плановым госпитализациям и проходили обследование на COVID-19 в связи с этим.

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый, пишет UA:СУМИ.

В Ахтырке заразились семь человек. Из них двое собирались лечиться в стационаре, у них взяли анализы на коронавирус. Еще три человека из Ахтырки - члены одной семьи, которые контактировали с ранее известным эпидемиологам случаем заболевания коронавирусом. Также выявлено двое новых больных, сказал Юрий Зеленый.

В Кролевце, по его словам, - новый случай. В этом городе уже несколько недель не фиксировали заболеваний коронавирусом.

В Сумах из четырех новых инфицированных трое, как и в Ахтырке, готовились к плановым госпитализациям.

По словам эпидемиолога, все 12 человек находятся на самоизоляции.

Напомним: всего в области с начала эпидемии до 15 июня зарегистрировали коронавирус у 227 человек, из них 163 - выздоровели, 5 - умерли.