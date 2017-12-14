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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:31210

В Сумах планируют расчистить 350 м русла реки Сумка

Расчистить заросли реки Сумки планируют в Сумах на участке от моста на улице Горького до моста на проспекте Шевченко.

В планах департамента инфраструктуры города также ремонт гидросооружения под мостом на проспекте Шевченко, пишет UA:СУМИ.

«Уже объявлены тендеры на разработку проектно-сметной документации, - рассказал директор Департамента инфраструктуры Александр Журба. - Поскольку такие работы связаны с экологией, то к разработке приобщают исследования влияния на окружающую среду. Процесс создания документации, продолжается до четырех месяцев.

Как только проектно-сметная документация будет готова, то сразу же будут выделяться на это деньги, и будем работать. Средства на проведение тендеров на проектную документацию выделены. Это не так уж значительные средства. Но средства под проект будут выделены тогда, когда будет проектно-сметная документация».

Сколько будет стоить очистка реки, Александр Журба не назвал. Сама же работа по очистке будет не раньше сентября-октября 2020 года.

В региональном офисе водных ресурсов самих документов еще не видели. По словам заместителя начальника этого офиса Елены Вакарчук, такое очищение даст эффект максимум на 3-5 лет.

«Такая локальная очистка для реки особого спасательного эффекта не даст. Скорее всего, у города есть определенные средства, и поэтому в центральной части города, особенно там, где расширенное русло, которое взято в гранит, хотят, чтобы оно имело эстетичный вид. Но нужно начинать не с расчистки, а с реконструкции гидротехнического сооружения, которое находится под Шевченковским мостом. а потом заниматься уже очисткой самого русла», - считает Вакарчук.

Она также сказала, что, поскольку перед Сумами на этой реке расположено Косовщинское водохранилище, которое в плохом состоянии, то чистка реки будет иметь лишь кратковременный эффект.

Доцент кафедры прикладной экологии Сумского государственного университета Сергей Шевченко говорит, что вместе с коллегами исследовал реку Сумку в 2017 -2018 годах. Заказчиком тогда была городской совет. На это им выделили 160 000 гривен.

«Проблема заключается в том, что река, которую мы сейчас наблюдаем, не является рекой. Она является обычной канавой, которая очень медленная течет. Она берет начало с Новоалексеевки и простирается по территории Сумского района. По течению этой реки семь русловых прудов. Здесь нужно браться за всю реку от Новоалексеевки, проводить инвентаризацию прудов (которые нужны или не нужны). Не нужны - раскрывать дамбы, восстанавливать водоток, ликвидировать Косовщинское водохранилище, оно не нужно, оно подмывает дамбу», - считает ученый.

Напомним: общая протяженность Сумки - около 30 километров. Прочистить городской совет планирует участок, протяженностью около 350 метров.

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