На Сумщину прибудет чудотворная икона 19 июня в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кролевце прибудет чудотворная икона Божией Матери «Страстная».

Встреча святыни запланирована на 9.00 утра. Чудотворная икона пробудет в храме до 15.00 часов 20 июня. Как рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы о. Алексей (Бекетов), икона Божией Матери «Страстная» известна многочисленными исцелениями по молитвам перед ней. Поэтому перед иконой часто молятся об избавлении от недугов телесных и душевных, освобождение от мыслей о самоубийстве, о помощи в различных делах и прощение грехов, пишет Сайт Кролевца.