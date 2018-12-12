Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.06.2020 22:1034

На Сумщину прибудет чудотворная икона

19 июня в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кролевце прибудет чудотворная икона Божией Матери «Страстная».

Встреча святыни запланирована на 9.00 утра. Чудотворная икона пробудет в храме до 15.00 часов 20 июня. Как рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы о. Алексей (Бекетов), икона Божией Матери «Страстная» известна многочисленными исцелениями по молитвам перед ней. Поэтому перед иконой часто молятся об избавлении от недугов телесных и душевных, освобождение от мыслей о самоубийстве, о помощи в различных делах и прощение грехов, пишет Сайт Кролевца.

Общество Икона
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Житель Сумщины пытался вывезти старинную икону в Россию
29.05.2020 16:13

Житель Сумщины пытался вывезти старинную икону в Россию

На Сумщине сообщено о подозрении мужчине, который в чемодане с двойным дном пытался незаконно вывезти в РФ старинную икону....

Сумские таможенники предотвратили незаконный вывоз иконы
08.08.2019 15:13

Сумские таможенники предотвратили незаконный вывоз иконы

В результате совместных мероприятий сотрудников Сумской таможни ГФС и Службы безопасности Украины в Сумской области задержан украинец, который пытался незаконно...

В Глухове будут встречать святыню
25.07.2019 17:10

В Глухове будут встречать святыню

Глуховчан приглашают на ежегодный крестный ход....

В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II
06.03.2019 14:21

В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II

Свято-Николаевскую школу закрыли в Сумах еще в 2017 году, но ее атрибуты до сих пор украшают фасад ее бывшего здания....

Сумские таможенники изъяли икону Николая Чудотворца
12.12.2018 15:17

Сумские таможенники изъяли икону Николая Чудотворца

На таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС задержана гражданка Украины, которая пыталась пересечь таможенную границу с культурной ценностью....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.