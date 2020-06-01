Керівником обласного осередку партії «Слуга народу» призначено Михайла Ананченка 15 червня у конгрес-центрі СумДУ відбулася прес-конференція за участю народних депутатів від партії «Слуга Народу», на якій представили керівника обласного осередку партіі - Михайла Ананченка. Рішення про його призначення ухвалено членами обласної партійної організації та затверджено Вищою радою партії.

Регіональний осередок Партії стане постійно діючим штабом для звернення жителів Сум та області, місцем для обговорення важливих питань та акумуляції ідей, розробки проектів з розвитку регіону. Це не передвиборчий штаб, осередок працюватиме і після місцевих виборів. Михайло також зазначив, що до роботи офісу запрошуватимуть не тільки професіоналів, а й простих людей, які готові наполегливо працювати.

«Ми пережили рік непростих викликів. Наша країна змінилася, але попереду ще багато роботи. Ситуація на місяцях все ще складна, перетворення не будуть швидкими, але поступово ми побачимо позитивні зміни. Я в це вірю» - говорить народний обранець.

Депутати від «Слуги Народу» працюють над тим, щоб створити професійну команду, аби восени на місцевих виборах громади отримали очільників, які готові наводити порядок на своїх територіях.

«Варто зазначити, що у нас не стоїть питання про те, що партія «Слуга Народу» має забрати собі всю владу. Ми хочемо, щоб владу в містах і громадах отримали гідні люди, а наша партія за підтримки Володимира Зеленського стала для них майданчиком, з якого вони підуть у місцеві ради» - розповів Михайло Ананченко.

Партія «Слуга Народу» впроваджує у своїй роботі якісно новий підхід в організації політичного процесу. Проведення праймеріз допоможе привести до влади людей, що не були замішані у корупційних схемах та обрані шляхом волевиявлення місцевих активістів та членів партії. Головними критеріями у відборі кандидатів є порядність, іноваційність, професійність.

Довідка: політична партія «Слуга Народу» здобула перемогу на парламентських виборах 2019 року та сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої зараз входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії – український центризм. Він передбачає пошук компромісу між різними верстами населення, уникнення розколу країни за політичними, етнічними та мовними ознаками, відмову від лівого та правого екстремізму.

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