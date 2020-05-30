В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку (видео) Во время патрулирования инспекторы получили сообщение о нетрезвом мужчине, который на улице Герасима Кондратьева собирается сесть за руль.

Подъезжая к указанному дому, навстречу патрульным как раз и ехала указанный в сообщении автомобиль.

«На ногах не держался», - именно так патрульные говорят о водителе, который вышел из-за руля. 51-летний мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. На осмотр в присутствии свидетелей он сразу же согласился. Освидетельствование на месте показало 2,88 промилле, что более чем в 14 раз превышает допустимую норму.

И даже пребывание в таком состоянии не помешало мужчине понять, что ему грозит не только штраф, но и лишение права управления. Поэтому он начал предлагать патрульным неправомерную выгоду - 2000 гривен. Несколько раз инспекторы предупредили мужчину об ответственности за свои действия. Но водитель настаивал на своем. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По факту управление в состоянии алкогольного опьянения блюстители порядка на водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Следователи же открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.