В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку (видео)

Подъезжая к указанному дому, навстречу патрульным как раз и ехала указанный в сообщении автомобиль.
«На ногах не держался», - именно так патрульные говорят о водителе, который вышел из-за руля. 51-летний мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. На осмотр в присутствии свидетелей он сразу же согласился. Освидетельствование на месте показало 2,88 промилле, что более чем в 14 раз превышает допустимую норму.
И даже пребывание в таком состоянии не помешало мужчине понять, что ему грозит не только штраф, но и лишение права управления. Поэтому он начал предлагать патрульным неправомерную выгоду - 2000 гривен. Несколько раз инспекторы предупредили мужчину об ответственности за свои действия. Но водитель настаивал на своем. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По факту управление в состоянии алкогольного опьянения блюстители порядка на водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Следователи же открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.
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