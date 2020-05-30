Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:58295

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку (видео)

Во время патрулирования инспекторы получили сообщение о нетрезвом мужчине, который на улице Герасима Кондратьева собирается сесть за руль.

Подъезжая к указанному дому, навстречу патрульным как раз и ехала указанный в сообщении автомобиль.

«На ногах не держался», - именно так патрульные говорят о водителе, который вышел из-за руля. 51-летний мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения. На осмотр в присутствии свидетелей он сразу же согласился. Освидетельствование на месте показало 2,88 промилле, что более чем в 14 раз превышает допустимую норму.

И даже пребывание в таком состоянии не помешало мужчине понять, что ему грозит не только штраф, но и лишение права управления. Поэтому он начал предлагать патрульным неправомерную выгоду - 2000 гривен. Несколько раз инспекторы предупредили мужчину об ответственности за свои действия. Но водитель настаивал на своем. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По факту управление в состоянии алкогольного опьянения блюстители порядка на водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Следователи же открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
view counter

По тематике

На Сумщине пьяный водитель ехал «за добавкой»
11.06.2020 12:23

На Сумщине пьяный водитель ехал «за добавкой»

На автодороге национального значения Н12 «Сумы – Полтава» в Боромле инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого нарушил ПДД....

В Шостке полицейские гонялись за пьяным поляком с поддельным документам
09.06.2020 11:22

В Шостке полицейские гонялись за пьяным поляком с поддельным документам

Житель республики Польша ездил по городу на автомобиле, будучи в состоянии алкогольного опьянения....

08.06.2020 12:31

В Ромнах пьяный водитель пытался откупиться от копов

За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Ромен грозит уголовная ответственность....

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП
02.06.2020 21:09

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Ночью инспекторы патрульной полиции обнаружили ДТП с участием двух автомобилей на улице Леваневского....

30.05.2020 11:47

На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель предложил полицейским «откупной»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.