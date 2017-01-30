Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:07281

У Сумах відкриють Музейну Арку Олександра Олеся

Вояж-компанія «Vерижиця» та Товариство культури і мистецтва (Олесеве товариство) запрошують 20 червня сум’ян та гостей рідного міста на культурно-мистецький захід, присвячений класику української літератури, видатному поету-символісту Олександру Олесю.

ПРОГРАМА

16:00 – 19:00 Виставка «Весільні фото епохи Олеся» – Сергій Гуцан;

16:00 – 17:00 Екскурсія "Олесевими стежками" – Юрій П`ятаченко (за попереднім записом);

17:00 – 17:30 Дегустація крафтового цикорію – Ірина Варламова;

17:30 – 17:50 Розповідь про створення літературно-мистецького центру – Ігор Добровольский.

Музейна арка, як перша платформа великого центру – Костянтин Аленінський.

17:50 – 18:20 Розповідь про стародавні фото - Сергій Гуцан;

18:20 – 19:30 Літературний вечір «Наш Олесь» - ведучий Ігор Добровольський.

Увага! Вхід за реєстрацією (у приват Kosta Aleninski)!

Обов'язковий масковий режим, дотримання дистанції.

Попередній запис на екскурсію (вказуєте ПІБ,контактний номер телефону) dobrobard@gmail.com

Досуг Олександр Олесь
view counter

По тематике

У Сумах відкриють виставку, присвячену Олександру Олесю
04.12.2019 08:05

У Сумах відкриють виставку, присвячену Олександру Олесю

5 грудня до Дня народження видатного українського поета Олександра Олеся у приміщенні телеканалу UA:СУМИ відкриється тематична виставка живопису сумської художниці...

На Сумщині і Житомирщині одночасно говорили про двох відомих поетів - Олександра Олеся та Олега Ольжича
21.03.2019 17:10

На Сумщині і Житомирщині одночасно говорили про двох відомих поетів - Олександра Олеся та Олега Ольжича

У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася теле-скайп-зустріч із бібліотекарями Житомирської обласної та Білопільської районної бібліотек....

Почесний громадянин Кролевеччини – лауреат літературної премії імені Олександра Олеся за 2018 рік
05.02.2019 16:10

Почесний громадянин Кролевеччини – лауреат літературної премії імені Олександра Олеся за 2018 рік

Як повідомили у Сумщині видавничій, днями було вручено літературну премію імені Олександра Олеся за 2018-й рік....

Канадская родственница Олександра Олеся посетила Белополье
04.04.2017 14:56

Канадская родственница Олександра Олеся посетила Белополье

По приглашению депутата областного совета Натальи Калиниченко и Белопольского городского головы Юрия Зарко на малую родину великого украинского лирика Олександра...

В Киеве перезахоронили останки Олександра Олеся
30.01.2017 14:24

В Киеве перезахоронили останки Олександра Олеся

Панихиду во Владимирском соборе посетила президентская чета....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.