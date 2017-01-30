У Сумах відкриють Музейну Арку Олександра Олеся

ПРОГРАМА
16:00 – 19:00 Виставка «Весільні фото епохи Олеся» – Сергій Гуцан;
16:00 – 17:00 Екскурсія "Олесевими стежками" – Юрій П`ятаченко (за попереднім записом);
17:00 – 17:30 Дегустація крафтового цикорію – Ірина Варламова;
17:30 – 17:50 Розповідь про створення літературно-мистецького центру – Ігор Добровольский.
Музейна арка, як перша платформа великого центру – Костянтин Аленінський.
17:50 – 18:20 Розповідь про стародавні фото - Сергій Гуцан;
18:20 – 19:30 Літературний вечір «Наш Олесь» - ведучий Ігор Добровольський.
Увага! Вхід за реєстрацією (у приват Kosta Aleninski)!
Обов'язковий масковий режим, дотримання дистанції.
Попередній запис на екскурсію (вказуєте ПІБ,контактний номер телефону) dobrobard@gmail.com
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