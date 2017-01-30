У Сумах відкриють Музейну Арку Олександра Олеся Вояж-компанія «Vерижиця» та Товариство культури і мистецтва (Олесеве товариство) запрошують 20 червня сум’ян та гостей рідного міста на культурно-мистецький захід, присвячений класику української літератури, видатному поету-символісту Олександру Олесю.

ПРОГРАМА 16:00 – 19:00 Виставка «Весільні фото епохи Олеся» – Сергій Гуцан; 16:00 – 17:00 Екскурсія "Олесевими стежками" – Юрій П`ятаченко (за попереднім записом); 17:00 – 17:30 Дегустація крафтового цикорію – Ірина Варламова; 17:30 – 17:50 Розповідь про створення літературно-мистецького центру – Ігор Добровольский. Музейна арка, як перша платформа великого центру – Костянтин Аленінський. 17:50 – 18:20 Розповідь про стародавні фото - Сергій Гуцан; 18:20 – 19:30 Літературний вечір «Наш Олесь» - ведучий Ігор Добровольський. Увага! Вхід за реєстрацією (у приват Kosta Aleninski)! Обов'язковий масковий режим, дотримання дистанції. Попередній запис на екскурсію (вказуєте ПІБ,контактний номер телефону) dobrobard@gmail.com